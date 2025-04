Raphinha não se arrepende de polêmica com Argentina, mas vê termo 'errado'

Raphinha não se arrepende da fala polêmica que esquentou o clima no clássico entre Brasil e Argentina, na última Data Fifa. O brasileiro, no entanto, reconheceu que a palavra "porrada" pode não ter sido a correta.

Eu já esperava que ia repercutir bastante, sabia a grandeza do jogo, mas como falei, de repente a palavra não foi a correta, mas o meu pensamento defendendo a seleção é esse, é defender a camisa, o meu país, independentemente do que quer dizer defender... Eu estou preocupado em defender os meus, seja na seleção ou no Barcelona. Se tiver que brigar contra quem seja pelo bem da seleção, eu vou fazer. Não volto atrás em nenhuma palavra do que falei, de repente a maneira foi um pouco agressiva, mas tem a interpretação das pessoas. Raphinha, após Barcelona 4 x 0 Borussia Dortmund, à TNT Sports

Polêmica esquentou clássico

Raphinha deu entrevista ao ex-jogador Romário e que foi ao ar antes do clássico contra a Argentina. O atacante da seleção foi questionado sobre o jogo e afirmou que teria "porrada neles" se fosse preciso.