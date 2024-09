Dorival minimiza pressão e diz que treinador não comemora: 'Fica aliviado'

Exemplo de Neymar: "Eu acredito que nós acompanhamos todo o processo em relação ao Neymar, e isso vem acontecendo há anos. E acho que vimos que não seria o caminho saudável para que nós criássemos e gerássemos uma expectativa excessiva, depois nós mesmos buscássemos uma frustração".

Ambiente saudável: "Nós temos que ter as nossas obrigações, as nossas cobranças por cada função que executemos. Porém, tudo pautado em cima de um equilíbrio, que gere um ambiente saudável e favorável para que o atleta possa desenvolver o seu melhor dentro da capacidade que possui".

Paciência com volta de Neymar: "Acredito que estamos tendo a percepção do quanto este jogador é importante. Vemos aí um dos grandes jogadores do futebol mundial. Que possa ser marcante na carreira dele e da nossa seleção. Vamos aguardar, temos paciência, não tem importância se ele não puder voltar em outubro, novembro ou só em fevereiro. Eu acho que ele tem que estar confiante, atuando e, principalmente, totalmente zerado. Foi bem simples em relação a essa lesão, que demanda tempo, respeito aos procedimentos naturais que são feitos, para que aí sim ele possa estar em condições. É só questão de aguardarmos, mas que possamos, ali na frente, desfrutarmos da capacidade de um atleta com capacidades e do potencial que tem".

Igor Jesus celebra gol em Botafogo x Fortaleza, jogo do Campeonato Brasileiro Imagem: Vitor Silva/Botafogo

Escolha por Igor Jesus: "É um jogador que acho que vocês estão começando a conhecê-lo. Um jogador muito interessante, saiu muito rápido do país, assim como Abner e Vanderson. No retorno agora, todos estão vendo as qualidades e a capacidade de um jogador como esse. Nós estamos em um momento em que perdemos o Richarlison, perdemos o João Pedro, perdemos o Pedro... Jogadores da mesma função e que necessariamente nos fizeram ampliar um pouco o leque de observações, chegando ao nome do Igor, que vem se destacando, fazendo um ótimo Brasileiro e sendo um dos destaques da equipe líder da competição".

Equilíbrio e ataque: "Nós ainda não encontramos um equilíbrio para que abasteçamos um pouco mais os nossos homens de ataque e tenhamos um número maior de jogadas, tanto definidas como também criadas. Eu acho que isso é um desafio grande que vem em extensão, até porque o futebol brasileiro sempre teve isso, o ponto principal da maioria das nossas seleções. Temos um volume, em cima do volume que nós estamos tendo de jogo, uma criação muito maior, o que nos dá essa possibilidade de estarmos mais próximos do gol adversário, com possibilidades de definições. Eu acho que é isso que está faltando e é isso que nós precisamos que aconteça rapidamente".