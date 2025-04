CBF considera Jesus sem ter ouvido Neymar e diz que não 'seca' Ancelotti

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, contou hoje como está a busca da entidade pelo novo técnico da seleção. Jorge Jesus, hoje no Al Hilal, é o principal nome. Mas a CBF não fecha as portas para a ideia de Carlo Ancelotti, do Real Madrid.

Segundo Ednaldo, a entidade não "seca" os treinadores, como forma de facilitar uma possível negociação.

"Muitas situações estão sendo colocadas que não são a palavra da CBF. Temos feito um trabalho com muita discrição. Ninguém torce pelo insucesso de ninguém. O que for escolhido é com quem vamos fazer as tratativas com relação à contratação", disse Ednaldo.