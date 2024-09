Mulher é agredida por torcedor do Fluminense e vai a hospital em BH

A Polícia Civil informou que dois homens foram ouvidos e liberados, mas que seguem sendo investigados pelo episódio. Torcedores do Fluminense, eles têm 41 e 44 anos.

A ocorrência foi atendida e registrada pela Polícia Militar. O UOL tentou contato com a PM-MG, mas ainda não teve retorno.

A briga ocorreu na rua Espírito Santo, no centro da capital mineiro. Eles estavam na porta de um hotel. O contexto da confusão ainda não foi revelado.

Sobre os fatos registrados na noite dessa quarta-feira (25/9), no Centro da capital, a Polícia Civil informa que dois homens de 41 e 44 anos foram encaminhados e ouvidos, por meio da Central Estadual do Plantão Digital e, em seguida, liberados. Eles seguem sendo investigados. Conforme boletim de ocorrência, as vítimas, um homem de 33 anos e uma mulher de 19 anos, foram encaminhados para atendimento hospitalar. A ocorrência foi atendida e registrada pela Polícia Militar. Polícia Civil, em nota

Os dois times jogaram ontem na Arena MRV, o Atlético venceu com dois gols de Deyverson e se classificou à semi da Libertadores. O Galo avançou com 2 a 1 no placar agregado e vai encarar o River Plate.