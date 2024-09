Palmeiras e Botafogo ganham 'presentes' na briga pelo título; Fla 'desiste'

O atacante do Flamengo levou vermelho direto após tocar com a mão no rosto de Kannemann, do Grêmio. Tudo bem que o argentino exagerou na interpretação. A arbitragem deu vermelho direto. O VAR não interferiu, mesmo com o contato não sendo tão forte.

Deyverson de vilão a herói

Deyverson sofreu pênalti. Deu uma valorizada, mas foi. Ele cobrou e perdeu. E quem defendeu foi logo um goleiro formado na base do Atlético-MG, Cleiton. Mas o atacante não se abateu. Quando Rubens disparou um cruzamento da esquerda, ele mostrou presença de área e abriu o placar na vitória do Galo por 3 a 0 sobre o Red Bull Bragantino.

Foi o primeiro gol de Deyverson pelo clube. Na comemoração, pediu desculpa pelo equívoco anterior. Mas ninguém ligou. Deyveron ainda deu uma casquinha de cabeça que gerou o terceiro gol, feito por Hulk. Mesmo poupando pensando na Libertadores, o Atlético venceu com tranquilidade.

Depay tá on

Foi um fim de semana de festa na Neo Química Arena. Se as mulheres comemorariam o título brasileiro no domingo, os homens tiveram uma ótima e importante vitória no sábado. Teve estreia de Memphis Depay no segundo tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-GO.