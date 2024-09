Palmeiras vence Vasco após 'presente', VAR polêmico e segue caça ao líder

Com o triunfo, o Alviverde chegou a 53 pontos e reassumiu a vice-liderança da competição. A equipe está apenas três atrás do líder Botafogo e segue na caça. Essa é a quinta vitória consecutiva do Palmeiras na competição.

Já o Vasco permanece com 35 pontos, mas caiu para a 10ª posição com a vitória do Atlético-MG.

Partida teve VAR polêmico. Aos 19 minutos do 2º tempo, Emerson Rodríguez cruzou pelo lado direito, e a bola tocou no braço de Vanderlan dentro da área. O árbitro assinalou falta fora da área e foi chamado ao VAR para checar o lance. Após três minutos no monitor, a arbitragem anulou a falta por entender que o toque de Vanderlan não foi intencional.

Maior público do Brasileirão. 64.848 ingressos foram vendidos para o duelo entre Vasco e Palmeiras no Mané Garrincha. O público presente foi de 62 mil torcedores.

O cruz-maltino volta a campo no próximo domingo (29), às 18h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão.

Já o Palmeiras joga no sábado (28), também às 18h30, contra o Atlético-MG, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, no interior de São Paulo. O Allianz Parque não estará disponível por conta do show de Eric Clapton, no dia 29.