Tite evita falar em pressão e diz o que prejudicou Gabigol no Flamengo

Tite não quis se estender muito ao comentar a pressão que vem sofrendo no Flamengo. Na terceira partida seguida sem vitória, o treinador lamentou o resultado em atuação melhor do rubro-negro e explicou por que Gabigol vem tendo poucas oportunidades sob seu comando.

O atacante está se recuperando de uma fibrose. Ele não tem lesão na posterior da coxa, mas ficou fora das duas últimas partidas e é aguardado na Libertadores. Tite também afirmou recentemente que o camisa 99 é hoje a terceira opção do ataque.