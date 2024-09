Zubeldía reconhece erros do São Paulo contra o Inter e explica uso de Lucas

O técnico do São Paulo, Luís Zubeldía, admitiu e ficou na bronca com os erros do São Paulo diante do Internacional. O tricolor perdeu em casa, de virada, por 3 a 1, pelo Brasileirão. Mesmo com os reservas, por causa da decisão de poupar o time para a Libertadores, o argentino entende que o tropeço era evitável, já que as jogadas de gol do adversário foram parecidas: roubadas de bola no campo de ataque.

"Fizemos 25, 30 minutos bons. Merecíamos talvez mais do que um gol. Mas o time era muito ofensivo. Se perdêssemos a bola na saída, iríamos sofrer contra um time que também tem bons jogadores. A conclusão é simples. Estamos fazendo o esforço para que o São Paulo esteja entre os primeiros cinco, seis times do Brasil. Assumir que uma equipe que também é boa, como o Inter, que está focada no torneio, é capaz de te ganhar. Hoje, a bronca é porque demos situações para que eles pudessem nos pegar abertos em transição. Isso é que eu não gosto em uma equipe, facilitar as tarefas do rival. No segundo tempo, começamos bem, mas duas jogadas muito pontuais praticamente sentenciaram o encontro", disse o treinador do São Paulo.

Por que usar Lucas Moura como titular? "A inclusão de Lucas e Bobadilla tem a ver com a questão de que eles não tiveram carga muito alta. Lucas foi para a seleção, praticamente não jogou. Depois, ele jogou contra o Atlético-MG. Liberamos ele contra o Cruzeiro. Jogou contra o Botafogo. E como não completou 90 minutos, precisava ter mais ritmo, porque não teve continuidade de minutos que gosta nas últimas duas semanas. Usamos o mesmo método antes do Nacional-URU. Quando vejo a possibilidade de dar minutos, por mais que tenhamos uma partida decisiva quarta-feira, eu faço. Com Bobadilla, algo similar. Não jogou contra o Cruzeiro. Ele tem 21 anos, poderia jogar. Mas não jogou 90 minutos. É a situação. Cada caso, vamos tratando de maneira particular".