Grêmio vence, se afasta do Z4, e Flamengo se complica na briga pelo título

O Flamengo voltou ainda mais dominante, mas o cenário do primeiro tempo se repetiu e logo ficou ainda mais favorável aos donos da casa. Na primeira boa chance que teve, Braithwaite marcou o dele e recolocou o Grêmio na frente. Carlinhos deixou tudo ainda mais complicado ao ser expulso por agressão a Kannemann em lance sem a bola. Na saída do campo, o atacante deu um soco na cabine do VAR. Isso tirou todas as chances do Fla na partida.

Parecia que não, mas a reta final teve emoção. Diego Costa ia garantindo um placar mais elástico pouco depois de entrar, mas Felipe Teresa também marcou praticamente no primeiro toque na bola e colocou o 3 a 2 no placar. Desgastado, o Flamengo sentiu a falta de um centroavante e produziu muito pouco, mas pressionou na reta final quando Tite, enfim, apostou em mudanças com os garotos da base que estavam no banco. Wesley ainda se lesionou e precisou sair. O Grêmio acreditou na experiência para diminuir o ritmo da partida e consolidar o resultado com bastante paciência.

Lances importantes

Chegou. Aos três minutos do primeiro tempo. Matheus Gonçalves cruzou, e Gustavo Martins cortou na primeira trave para salvar.

1x0. Aos 11, Soteldo passou para João Pedro na intermediária. Ele ganhou no duelo com Allan, e Cristaldo apareceu para chutar de fora da área e abrir o placar.

1x1. Aos 24, Alcaraz fez grande lançamento e achou Matheus Gonçalves. O jovem cortou para dentro para sair da marcação de Reinaldo e bateu no cantinho.