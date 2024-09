Jaqueline exalta hexa e torcida corintiana, mas critica horário 'desumano'

O domingo (22) foi de completa festa para Jaqueline Ribeiro: ela abriu o placar da vitória do Corinthians contra o São Paulo por 2 a 0, foi eleita a melhor em campo na final e foi hexacampeã brasileira com direito a recorde de público. Mas, a camisa 30 aproveitou para protestar contra o horário do jogo que definiu o título do Brasileirão Feminino.

O que aconteceu

A camisa 30 marcou de cabeça o primeiro gol corintiano. A atacante ainda foi eleita pela transmissão da Globo como a 'Craque do Jogo' e aproveitou o momento para desabafar sobre o horário da partida.

Durante o jogo, que terminou próximo ao meio-dia, os termômetros na região de Itaquera marcavam cerca de 30ºC. O calor exigiu parada para hidratação nos dois tempos.