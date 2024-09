Postura de Leila no caso Caio Paulista incomoda pessoas no Palmeiras

As acusações de agressão contra Caio Paulista começaram a respingar na presidente Leila Pereira. O UOL apurou que a mandatária do Palmeiras adota cautela enquanto as investigações são conduzidas pela polícia e mais provas são fornecidas.

No entanto, ainda que a decisão esteja respaldada por procedimentos policiais, membros do Conselho Deliberativo do clube se incomodaram com a postura de Leila. Há conselheiros que cobram um posicionamento semelhante ao que ela teve em caso recente de assédio sexual dentro do clube.

No início do mês de setembro, Leila suspendeu o conselheiro vitalício Celso José Bellini por 90 dias, suspeito de ter assediado cinco menores de idade, com aval do presidente do Conselho Deliberativo, Alcyr Ramos da Silva Jr., enquanto uma apuração do caso é realizada.