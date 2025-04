Jogo do Vasco hoje (5) pelo Brasileirão 2025: veja onde assistir ao vivo

No meio de semana, o Vasco foi a campo pela Sul-Americana. Jogando no Peru, os cariocas ficaram no empate em 3 a 3.

O Corinthians busca a primeira vitória no nacional. Na estreia, o Alvinegro empatou com o Bahia por 1 a 1, em Salvador.

Corinthians x Vasco -- Brasileirão 2025