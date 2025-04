Mundial de Surfe: Luana Silva cai para líder e dá adeus a El Salvador

Aos 28 segundos do fim, Luana ainda teve uma última tentativa, mas sua sequência de manobras rendeu apenas 4,10 pontos — insuficiente para virar a bateria. Com a nona colocação, ela iguala seu melhor resultado na temporada, repetindo o desempenho das três primeiras etapas do ano.

E agora?

Luana soma agora 10,440 pontos no ranking e ocupa a 13ª posição. Para garantir vaga no restante da temporada e seguir na elite mundial, precisa figurar entre as dez primeiras até o corte do meio do ano.

As três próximas etapas, todas na Austrália, serão decisivas para a brasileira seguir lutando entre as melhores do mundo.