Arsenal poupa titulares para duelo com o Real Madrid e só fica no empate com o Everton

Na caça ao Liverpool, o Arsenal visitou o Everton no estádio Goodison Park, em Liverpool, neste sábado, na abertura da 31ª rodada do Campeonato Inglês, e não saiu do empate por 1 a 1. O Arsenal entrou em campo com os reservas, preservando seus principais jogadores para o confronto das quartas de final da Liga dos Campeões, nesta terça-feira, diante do Real Madrid, e pagou caro com um resultado longe do esperado.

Assim, apesar de reduzir a vantagem do líder para 11 pontos - 73 a 62 -, o Arsenal poderá ver o concorrente abrir 14 pontos à frente, caso derrote o Fulham, neste domingo, às 10h (horário de Brasília), no estádio Craven Cottage. O Everton, por sua vez, foi a 35 pontos, na parte de baixo da tabela.

Mesmo atuando fora de casa, o conjunto londrino tomou a iniciativa e apresentou maior volume de jogo no primeiro tempo. Apesar do domínio, o time comandado por Mikel Arteta trocava passes na intermediária e não conseguia ameaçar a meta do goleiro Pickford, diante da fechada defesa anfitriã.