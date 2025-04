Detroit Pistons supera pior campanha da história da NBA e volta aos playoffs depois de 6 anos

Ao término da partida, o Boston chegou a 1.370, com 14 cestas dos três convertidas em 39 tentativas. "Temos um time muito bom, um grupo talentoso", disse o astro Jayson Tatum. "Quando jogamos com nossos pontos fortes, todos, na maior parte do tempo, espaçamos a quadra e (todos) são uma ameaça atrás da linha. É o que nos torna especiais", acrescentou.

Jaylen Brown foi o cestinha do confronto, com 31 pontos, e Jayson Tatum acrescentou 23 pontos, oito rebotes e oito assistências. Kristaps Porzingis fez 15 pontos antes de ir para o vestiário no início do último quarto, após ser atingido pelo cotovelo de Cody Martin. Devin Booker liderou o Suns com 37 pontos.

Em Houston, o Oklahoma City Thunder teve uma invencibilidade de 11 partidas quebrada pelo Houston Rockets, que levou a melhor por 125 a 111. A franquia de Oklahoma City, dona da melhor campanha da NBA na temporada, não perdia desde 10 de março.

Jalen Green, com 34 pontos, e Alperen Sengun, com 31, foram os destaques da equipe da casa, que ocupa a segunda posição na Conferência Oeste e agora soma duas vitórias e três derrotas diante dos líderes.

Jalen Williams liderou o time visitante com 33 pontos e Shai Gilgeous-Alexander marcou 22 para chegar a 20 pontos pelo 70º jogo consecutivo e ultrapassar Michael Jordan na quarta maior sequência em uma única temporada na história da NBA.

Os Rockets chegaram a liderar por 23 no primeiro tempo, mas o Thunder reduziu a vantagem para nove em arremesso de Gilgeous-Alexander a 7 minutos para o fim. Green marcou cinco pontos na sequência e deixou o time da casa tranquilo no placar, administrando a vitória no período complementar.