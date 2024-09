'Gordo mais rápido' apela a Ratinho após picada de aranha e 140 kg a menos

O fisioterapeuta conheceu Carlos Massa em 1988, quando foi trabalhar no Grêmio Maringá. Na época, o apresentador trabalhava em uma rádio local. Depois, ele trabalhou no projeto esportivo de Ratinho.

Trabalhei com o Ratinho no Astral Esporte Clube, onde ele coordenava um projeto sub-15 e sub-17. Eu era o fisioterapeuta e também coordenava todas as atividades. O projeto acontecia no resort dele na Fazenda Ribeirão Grande, em Agudos do Sul, no Paraná. Ele se dedicava exclusivamente às categorias de base juvenil. Ele é uma pessoa maravilhosa, veio do nada e conquistou tudo o que tem hoje. Seu Carlos Massa, eu preciso de ajuda. Queria ir até o SBT, mas estou muito ruim.

Mozart trabalhou como fisioterapeuta no futebol Imagem: Arquivo Pessoal

A vida de Mozart, no entanto, não tem sido apenas de desafios e dificuldades. Desde o final de 2019, ele conta com o apoio de Júlio Peixoto, um tesoureiro de uma ONG de Compostagem em Santos. Júlio conheceu Mozart quando acompanhava a sobrinha do ex-massagista, que na época estava casada com um conhecido, em uma ida a uma loja de brinquedos em São Vicente.

"A irmã do Mozart me chamou para tomar um café, ele estava na mesa, e começamos a conversar. Ele mencionou que foi campeão da Taça São Paulo de Futebol Júnior com o Marília, e isso me marcou profundamente. A partir daí, fui me inteirando de toda a situação dele e do drama que enfrentava. Com certeza foi algo divino, uma obra divina", relata Júlio.

Desde então, Júlio tem sido um apoio constante para Mozart, ajudando-o e organizando campanhas para arrecadar fundos. Em 2019, após uma série de chuvas fortes que devastaram a Baixada Santista, Mozart perdeu móveis, fotos, documentos e diplomas, além de ter a infecção em sua perna esquerda agravada devido ao contato com a água contaminada.