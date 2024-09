Palmeiras se preocupa com fogo no DF e monta esquema especial contra Vasco

O recorde de média de queimadas no Distrito Federal e a segunda maior seca da história da capital do país fizeram o Palmeiras montar um esquema especial para o jogo contra o Vasco, no próximo domingo (22), às 16h (de Brasília), no estádio Mané Garrincha, pela 27ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

O Núcleo de Saúde e Performance do Alviverde está preocupado com a qualidade do ar de Brasília. O incêndio no Parque Nacional de Brasília, que começou na madrugada e manhã da última segunda-feira (16), encobriu a capital federal de fumaça, e o DF vive sua segunda maior seca da história com quase 150 dias sem chuvas. As aulas foram suspensas no início da semana e pessoas usaram máscaras na rua para evitar inalar a fumaça.

Clube definiu que terá atenção redobrada com a hidratação dos atletas e fará monitoramento constante do sistema imunológico deles. Além disso, haverá intervenções nutricionais nos próximos dias para minimizar a possibilidade de infecção das vias aéreas superiores dos jogadores.