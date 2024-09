Mattos: Zubeldía errou na escalação do São Paulo, e Botafogo não aproveitou

O colunista Rodrigo Mattos analisou no UOL News Esporte desta quinta-feira (19) que Luís Zubeldía escalou mal o São Paulo no empate contra o Botafogo pela Libertadores. Segundo ele, o treinador errou ao apostar em três zagueiros, cedeu o meio de campo ao Glorioso e deu sorte em não tomar gols, apesar do domínio botafoguense.

'Zubeldía errou na escalação do São Paulo': "O Botafogo é um time superior tecnicamente e perdeu a oportunidade que foi a escalação equivocada do Zubeldía, não estou nem falando de jogadores, o Zubeldía errou a forma de o São Paulo entrar em campo, com três zagueiros. Eu vou lembrar que o Flamengo jogou contra o Botafogo. fez um primeiro tempo equilibrado, mesmo tendo muitos reservas, o Tite inventou de botar três zagueiros no segundo tempo e tomou um sacode. Ou seja, já tinha um sinal de que jogar com três zagueiros contra o Botafogo é dar o meio de campo para o Botafogo, que é um time de falsos pontas. O Savarino vira um meia e o meio de campo do Botafogo fica todo ocupado.

'Zubeldía deu o meio de campo para o Botafogo': "Marlon Freitas e e Gregory são super competitivos, aí você tem o Almada, que é o condutor do time, e o Savarino, que é ótimo jogador. O São Paulo tinha Luiz Gustavo, o Bobadilla e o Lucas completamente perdido, amassado entre os volantes do Botafogo. Então, o Botafogo dominou o meio de campo, o Zubeldía deu o meio de campo para o Botafogo".