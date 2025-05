Escalação do São Paulo: Oscar é relacionado para clássico contra o Palmeiras

A escalação do São Paulo pode contar com novidades para o clássico contra o Palmeiras, neste domingo, às 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o elenco tricolor finalizou sua preparação no CT da Barra Funda para o Choque-Rei e contará com a volta do meio-campista Oscar nesta partida.

Oscar trabalhou normalmente nesta semana e está recuperado da lesão na região posterior da coxa esquerda. O meio-campista, entretanto, deve começar o clássico contra o Palmeiras no banco de reservas, já que desfalcou a equipe nas últimas dez partidas.

Outros recém recuperados de lesão, porém, podem pintar como novidades na escalação do São Paulo, caso de Lucas, acionado no segundo tempo nos últimos dois jogos, contra Fortaleza, pelo Brasileirão, e Alianza Lima, pela Libertadores.