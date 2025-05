Bayern de Munique supera o M'gladbach e ergue a taça do Alemão

Pela última rodada do Alemão, ambos os times voltam a campo no próximo sábado, às 10h30 (de Brasília). O Bayern visita o Hoffenheim na PreZero Arena, enquanto o Monchengladbach recebe o Wolfsburg no Borussia-Park.

Os gols do jogo

Em uma jogada individual pela direita, aos 30 minutos do primeiro tempo, Michael Olise cortou para dentro e finalizou de esquerda. No meio do percurso, Harry Kane desviou de cabeça e viu a bola morrer no fundo das redes.