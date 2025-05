Ferreirinha rasga elogios ao elenco do São Paulo antes do clássico: "Guerreando muito"

Ferreirinha rasgou elogios ao elenco do São Paulo antes do clássico deste domingo, contra o Palmeiras, às 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Invicto há 12 partidas, o time tricolor enfrentará justamente o responsável pela sua última derrota deste ano, na semifinal do Campeonato Paulista. Mas, se depender da postura do São Paulo em seus últimos compromissos, o Palmeiras não terá vida fácil para sair de campo com um novo triunfo sobre o rival.

"Estamos vindo de uma sequência muito grande sem perder, o time está batalhando muito, guerreando muito. Mesmo com todos os desfalques, todos os problemas, a gente vem se superando a cada jogo, e isso mostra que o grupo está trabalhando, tem resiliência. Fico muito feliz e isso é muito importante", comentou Ferreirinha.