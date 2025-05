Jogadores do Palmeiras recebem "visita" da taça do Mundial de Clubes de 2025 na Academia de Futebol

Antes de ter uma parada definitiva, o troféu da Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2025 tem rodado as sedes dos países participantes. Atualmente, a taça encontra-se em São Paulo, sede do Palmeiras, único paulista participante da competição. Neste sábado a taça foi exposta na Academia de Futebol, onde pôde ser vista de perto pelos jogadores.

Na última sexta-feira, a taça ficou exposta na Sala de Troféus do Palmeiras, no Allianz Parque. Antes de abrir a visita para os torcedores, a presidente Leila Pereira "inaugurou" a exposição. A taça estará presente na Arena Barueri antes do clássico contra o São Paulo, que acontece neste domingo, pela oitava rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 17h30 (de Brasília).

Taça da Copa do Mundo de Clubes da Fifa é exibida na Academia de Futebol, CT do Palmeiras