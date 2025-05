Abel comanda treino tático, e Palmeiras encerra preparação para Choque-Rei; veja provável escalação

Sendo assim, o técnico Abel Ferreira não deve ter grandes dores de cabeça para montar o elenco, tendo quase todos os jogadores à disposição. O treinador, no momento, só tem as baixas de Bruno Rodrigues e do zagueiro Micael, que está se recuperando de uma entorse no tornozelo esquerdo.

Um provável Palmeiras para o clássico tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos, Felipe Anderson (Raphael Veiga); Estêvão, Facundo Torres (Paulinho) e Vitor Roque.

O Palmeiras é o líder do torneio nacional com 16 pontos. Até o momento, a equipe tem cinco vitórias, um empate e uma derrota. O São Paulo, por sua vez, é o 11° colocado, com nove pontos. O time comandado por Zubeldía tem seis empates e uma vitória.