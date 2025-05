Torcedores do Santos protestam no CT, e pressão sobre Marcelo Teixeira aumenta

Poucos dias depois, após o empate com o CRB na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, a tensão voltou a explodir: torcedores protestaram nas arquibancadas da Vila Belmiro, entraram em confronto com a polícia e tentaram invadir o vestiário e a sala de imprensa.

Atividades deste sábado. Vamos, Santos! ???? pic.twitter.com/xAK4Gej9ku ? Santos FC (@SantosFC) May 10, 2025 Em meio ao cenário de crescente pressão, no dia 6 de maio, representantes das torcidas organizadas Sangue Jovem e Bonde do Braço Fino (BBF) participaram de uma reunião com o presidente Marcelo Teixeira na Universidade Santa Cecília, de propriedade da família do mandatário. O encontro, divulgado nas redes sociais pelo assessor especial Junior Bozzella, teve como pauta temas como reforços, nova comissão técnica e a construção da arena. A tentativa de diálogo, no entanto, parece não ter surtido efeito no sentimento da torcida.