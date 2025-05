Em duelo pelo topo da tabela, Lazio e Juventus empatam pelo Italiano

Na tarde deste sábado, Lazio e Juventus empataram em 1 a 1, no Estádio Olímpico de Roma, pela 36ª rodada do Campeonato Italiano. A Juve, que ainda teve que atuar por cerca de 30 minutos com um atleta a menos após a expulsão do zagueiro Kalulu, abriu o placar com Kolo Muani. Porém, nos acréscimos, os donos de casa igualaram com Vecino.

O empate deste sábado ainda mantém a Juventus no G-4, a zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões. A Velha Senhora é a quarta colocada com 64 pontos após 36 jogos. A Lazio segue logo atrás, na quinta posição, com 64 pontos e o mesmo número de partidas.

O próximo compromisso da Juventus na competição é no dia 18 de maio, domingo, quando receberá a Udinese, às 10h (de Brasília). Por sua vez, a Lazio atuará no mesmo dia e horário contra a Inter de Milão, fora de casa.