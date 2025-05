Sub-15 e sub-17 do Corinthians vence o Terceiro Milênio pelo Campeonato Paulista

O fim de semana começou muito bem para as categorias de base do Corinthians. Os times sub-15 e sub-17 do clube venceram o Terceiro Milênio neste sábado, no Estádio da Fazendinha, pelo Campeonato Paulista.

Primeiro, foi a vez da equipe sub-15 entrar em ação. Com gols de Léo Rodrigues, Morelli e um tento contra, o Corinthians venceu o Terceiro Milênio por 4 a 0, em jogo válido pela quarta rodada da competição. Com o triunfo, o Timãozinho segue líder do Grupo 13.

Depois, entrou em campo a equipe sub-17. O Alvinegro venceu por 3 a 1, com gols de Gui Bom, Iago Machado e Leonardo Amistá. O Corinthians possui 100% de aproveitamento na competição.