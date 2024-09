Textor nega problema com Casares e rebate Landim sobre fair play financeiro

Após o empate no Nilton Santos, John Textor, dono da SAF do Botafogo, falou sobre os problemas com Julio Casares, presidente do São Paulo. Ele defendeu que os dois têm boa relação e também citou declarações recentes de Rodolfo Landim, mandatário do Flamengo, que tem disparado contra os altos investimentos do Alvinegro.

Eu realmente aprecio que o Julio [Casares] esteja aqui esta noite. Ele foi um dos primeiros que me recebeu no Brasil de uma forma muito boa. Sei que vocês todos estão reportando um monte de conversas sobre tudo o que aconteceu no ano passado, ou talvez não tenha acontecido, sobre as questões do fair play financeiro. É importante para as pessoas entenderem que os presidentes ainda podem ser amigos, eles podem ser muito civis um com o outro, podem advogar por seus pontos de vista de política pública. Como amigo, eu diria que foi ótimo vê-lo aqui. Demos um abraço forte porque não nos víamos há muito tempo. Nos dias de Libra, foi uma das pessoas que me recebeu melhor.