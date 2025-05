Clube diz que apura prejuízos em estádio por 'cavalos de pau' de MC Ryan

MC Ryan SP é preso após danificar gramado do estádio do XV de Piracicaba com manobras em carro de luxo.



A Justiça fixou uma fiança no valor de R$ 1 milhão para o cantor.



🗞 | 🎥 Canal de Piracicaba pic.twitter.com/shJfitJeya -- Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) May 10, 2025

MC Ryan afirmou que o contratante de seu show chegou a cobrar R$ 1 milhão pelo ocorrido, mas que a pedida teria sido reduzida para R$ 70 mil. No entanto, o funkeiro teria pago somente R$ 20 mil em função do limite pelo horário, e o responsável pelo evento acionou a polícia.

A equipe só deve voltar a jogar no estádio no final de junho, na Copa Paulista. O primeiro compromisso do XV como mandante será no dia 21 do próximo mês, contra o Rio Branco, pela segunda rodada.

O caso

Uma hora antes de subir ao palco, o cantor realizou manobras de "cavalo de pau" no campo do estádio do XV de Piracicaba e o ato causou danos ao gramado.

O artista foi conduzido à delegacia após o show sob acusação do contratante de causar depredação do estádio.