Cria do Cruzeiro, Janderson passa por cirurgia e fica afastado

O defensor vinha treinando com os profissionais, fazendo a transição das categorias de base para o time principal da Raposa. As lesões do zagueiro foram constatadas durante o treino da última segunda-feira.

Capitão do Cabuloso na Copinha, Janderson estreou pelo profissional do clube mineiro na vitória da equipe sobre o Vasco, no final do último mês.

O Cruzeiro visita o Sport na Ilha do Retiro, neste domingo, pela oitava rodada do Brasileirão. A bola rola às 16h (de Brasília).