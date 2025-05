Grêmio consegue redução de pena para presidente Alberto Guerra após declarações

Neste sábado o Grêmio informou que Alberto Guerra, presidente do Imortal, teve a pena de 60 dias de suspensão e multa de R$ 30 mil, imposta pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS), reduzida para 15 dias e multa de R$ 10 mil após atuação do departamento jurídico do clube. A punição havia sido aplicada em função de declarações do mandatário contra a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e a arbitragem do Campeonato Gaúcho.

Apesar da redução, parte da suspensão já foi cumprida, e Guerra seguirá afastado das funções administrativas até a próxima sexta-feira (16). Durante esse período, o vice-presidente Eduardo Magrisso assume interinamente a presidência do Tricolor.

Antes mesmo da revisão da penalidade, o jurídico gremista havia obtido um efeito suspensivo que permitiu ao presidente seguir exercendo suas atividades normalmente, incluindo presença nos jogos do clube, até que a decisão final fosse definida em nova sessão do Pleno do TJD-RS.