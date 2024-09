Flamengo: Luiz Araújo tem lesão confirmada e vai passar por cirurgia

Luiz Araújo é mais um problema para o Flamengo na temporada. O atacante precisará passar por cirurgia e vira desfalque para o time de Tite após deixar o clássico lesionado.

O que aconteceu

O atacante deixou o jogo contra o Vasco ainda no primeiro tempo. Ele sofreu uma pancada no joelho e não teve mais condições de ficar em campo.

Ele teve uma lesão osteocondral (fratura da cartilagem) no joelho direito. O atacante passará por uma artroscopia e depois segue tratamento no departamento médico do clube.