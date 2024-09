Casão diz que 'Dorival está perdido' e cita quem não pode voltar à seleção

Walter Casagrande detonou no UOL News Esporte desta quarta-feira (11) a atuação do Brasil na derrota por 1 a 0 para o Paraguai. Casão afirmou que Dorival Jr. parece perdido e que alguns jogadores não têm mais o que acrescentar e estão fazendo hora extra. Segundo o colunista do UOL, esse é o pior momento da história da seleção.

Já deu a hora de alguns jogadores na seleção brasileira: "O problema é individual, porque é da maioria dos jogadores, e é coletivo, tático, de organização. Não tem criatividade, não tem agressividade, alguns jogadores já deram na seleção, Alison, Danilo e Marquinhos, para mim, deu! Não vejo mais nada que possa sair dali, que eles possam acrescentar na seleção brasileira. O Danilo principalmente, ele não dá um passe pra frente, ele não erra passe, mas ele só toca pro lado e pra trás. Paquetá é aquele cara que empaca o meio-campo, quando a bola cai nele, tudo para, tudo demora uma eternidade, ele para, gira lentamente, devolve pra trás, aí se movimenta. Cara, o futebol hoje não dá mais pra jogar assim. O único cara que joga assim na América do Sul é o James na Colômbia, mas o raciocínio dele é rápido, o do Paquetá não, nem a movimentação é rápida, nem o raciocínio é rápido".

'Dorival está perdido! É o pior momento da seleção na história': "O Dorival não tem um esquema tático definido, o Dorival está perdido. Você vê pelas modificações: ele convocou Luiz Henrique e Estêvão para jogar pelo lado direito, ontem ele não saiu com nenhum dos dois, mas no final, estavam os dois jogando. Ele convocou dois centroavantes e contra o Equador os dois ficaram no banco o tempo todo. Então, estou vendo o Dorival perdido, ele não sabe mais como escalar, como mexer. Ele tem medo de colocar, por exemplo, Estêvão junto com Endrick, Rodrygo e Vini Jr., ele não quer bancar um ataque de garotada. Então, é o pacote. É o pior momento da seleção brasileira na história, eu nunca vi desse jeito".