Pressão no time, propostas, mudança de preço: como Flamengo contratou Plata

O acordo enfrentou vários obstáculos. O principal deles foram as exigências sem fim do clube catari.

O contrato foi e voltou várias vezes entre os clubes. Em determinado momento houve certo pessimismo e o Flamengo ameaçou retirar a proposta cerca de uma semana antes de a negociação ter sucesso.

Flamengo, Plata e Al-Sadd tinham um acordo verbal que não foi respeitado. O clube pediu mudanças no contrato incluindo valores, cláusulas e percentuais. Com o rubro-negro irredutível, os termos voltaram a ser próximos do que já estava conversado.

Plata também tinha propostas mais vantajosas do ponto de vista financeiro. Ele foi procurado pelo Corinthians no início da janela, mas o clube desistiu por conta do valor e da dificuldade. Outras equipes do futebol árabe também colocaram propostas na mesa.

A vontade do jogador pesou em grande parte nesse sentido. Ele pressionou o clube para aceitar a oferta do Flamengo, que também manteve a firmeza nos termos já combinados. Plata estava empolgado com a ideia de jogar no Brasil quando chegou a proposta do Corinthians.

O jogador conversou com equatorianos que atuam no futebol brasileiro. O futebol mais competitivo e o tamanho do Flamengo o atraíram durante a negociação. Os dirigentes do clube foram até a Europa para selar a transferência com os empresários.