Velório de Izquierdo tem multidão, aplausos e camisas rivais na porta; veja

O velório de Juan Izquierdo foi realizado nesta quinta-feira (28) na sede social do Nacional-URU e contou com milhares de torcedores, até mesmo do arquirrival Peñarol, que foram ao local para se despedir do jogador, que morreu na terça-feira (27).

O que aconteceu

Uma multidão de torcedores compareceu ao velório de Juan Izquierdo, que teve início 10h para familiares e amigos e abriu as portas à torcida entre 11h e 13h.

O choro e a comoção entre os presentes foram divididos com mensagens de força e cantos da torcida do Nacional que compareceu em peso e lotou as ruas do entorno da sede do clube.