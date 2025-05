MP pede a condenação de acusados por incêndio culposo no CT do Flamengo

Foram protocoladas as alegações finais do Ministério Público do Rio de Janeiro, com o pedido de condenação de todos os réus acusados pelo crime de incêndio culposo no incêndio que matou dez meninos do futebol de base do Flamengo em 8 de fevereiro de 2019. Por intermédio da Promotoria de Justiça vinculada à 36ª Vara Criminal da Capital, o MPRJ tomou a iniciativa após instrução criminal, "com a oitiva de mais de quarenta testemunhas, que perdurou mais de três anos após o oferecimento da denúncia", como destaca em nota (abaixo).

O MPRJ entende que há responsabilidade criminal dos denunciados que ocupavam cargos no Centro de Treinamentos George Helal, conhecido como Ninho do Urubu. O Ministério Público destaca que "a maior tragédia da história do Flamengo" poderia e deveria ter sido evitada, e "demonstra, com rigor técnico, como os comportamentos dos denunciados contribuíram para a ocorrência do delito que ceifou a vida de dez adolescentes, afastando completamente a percepção sobre o evento como um acidente inevitável ou uma simples fatalidade".

Condenação como a resposta penal é o que pede o MPRJ. A Promotora de Justiça ressalta que o CT seguia em atividade sem alvará de funcionamento, devido à ausência do certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros. Também são destacadas irregularidades elétricas encontradas derivadas da falta de manutenção preventiva nos aparelhos de ar-condicionado, e que o incêndio teve início após a ocorrência de problema em um dos aparelhos. Veja abaixo a nota do Ministério Público do Rio de Janeiro.