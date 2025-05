CBF divulga análise do VAR e valida gol decisivo de Vitor Roque no Choque-Rei

A CBF divulgou, nesta segunda-feira, a análise da equipe de arbitragem de vídeo sobre o gol que garantiu a vitória do Palmeiras por 1 a 0 diante do São Paulo, na Arena Barueri, pela oitava rodada do Brasileirão. Através das imagens cedidas pela entidade, é possível identificar o motivo pelo qual o tento marcado por Vitor Roque foi validado, de acordo com a cabine do VAR.

"É uma revisão factual, deu linha sobre linha. O jogador que faz o gol está em posição legal. O gol deve ser anotado", afirmou Ilbert Estevam da Silva, árbitro responsável pela cabine de vídeo.

De acordo com o relatório da Comissão de Arbitragem, o lance passou por uma checagem detalhada em relação à posição do atacante no momento da finalização. O árbitro de vídeo utilizou a tecnologia de "linha sobre linha" para verificar possível impedimento, mas a conclusão foi de que Vitor Roque estava em condição legal no momento do chute de Felipe Anderson, que originou o rebote.