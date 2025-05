Santos terá mudanças nos três setores do campo para encarar o Ceará; veja escalações

O Santos está escalado para o embate de logo mais contra o Ceará, válido pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Cleber Xavier promoveu três alterações, nos três setores do campo, em relação ao time que perdeu para o Grêmio na última rodada.

A primeira mudança está no setor defensivo. Na lateral direita, Aderlan inicia jogando na vaga de Luisão, improvisado no setor no revés para o Tricolor gaúcho.

Já no meio-campo, o treinador precisou fazer uma mexida forçada. João Schmidt sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda. Gabriel Bontempo, portanto, retorna ao 11 inicial. No ataque, Tiquinho Soares entra no lugar de Deivid Washington.