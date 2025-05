Palmeiras recebe sondagem por Lomba e tem conversas para contratar goleiro do Grêmio

O Palmeiras está de olho no goleiro Gabriel Grando, do Grêmio. Nos últimos dias, o clube paulista sondou o atleta de 25 anos e pode buscá-lo no mercado para suprir a saída de Marcelo Lomba, que não terá seu contrato renovado no final da temporada.

A informação foi publicada, incialmente, pela GZH, e confirmada pela Gazeta Esportiva. Gabriel Grando, hoje, é reserva de Tiago Volpi no Tricolor e disputou apenas sete partidas em 2025. Ele é formado nas categorias de base da equipe gaúcha e, na última temporada, foi emprestado ao Cruzeiro.

O Alviverde tem como seu goleiro titular Weverton, que está no clube desde 2018. O arqueiro tem vínculo com o Palmeiras até dezembro de 2026 e o seu substituto imediato é Marcelo Lomba, que vive seu último ano de contrato e foi sondado pelo Fluminense. Mateus Mendes é quem completa a lista atual de goleiros do elenco profissional do clube paulista.