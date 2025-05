Yamal mostra presentes após clássico e posta foto de camisa do Santos

Após a vitória no El Clásico, Lamine Yamal, do Barcelona, aproveitou os stories do Instagram para mostrar três camisas que ganhou de presente, um delas do Santos.

O que aconteceu

Horas depois da vitória de 4 a 3 sobre o Real Madrid, Yamal postou um story no seu Instagram com três camisas, sendo uma delas do Santos, com o nome de Neymar e o número 10.

As outras duas camisas na foto são do próprio Barcelona: uma de Thierry Henry, ex-jogador do clube, e outra uma edição especial do rapper Travis Scott.