Confira os confrontos, datas, horários e transmissões das semifinais da Liga Ouro

As semifinais da Liga Ouro 2025 foram definidas, com a chance de ingressar no NBB cada vez mais próxima. Cruzeiro Basquete e Basket Osasco assistiram de camarote à definição dos adversários, já que terminaram na primeira e na segunda colocação, respectivamente.

A bola sobe nesta sexta-feira para o início das semifinais no Ginásio Gualberto Moreira, da Liga Sorocabana, e na Arena UniBH, casa do Minas B.

Confira os confrontos das semifinais:*