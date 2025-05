Son Heung-min diz se inspirar em Harry Kane após título da Bundesliga com o Bayern

No Tottenham há quase uma década, Son esteve muito próximo de se sagrar campeão pelo clube em algumas oportunidades, mas teve de se conformar com os vice-campeonatos do Campeonato Inglês, Copa da Liga Inglesa e Liga dos Campeões.

Agora, Son terá mais uma chance de, enfim, erguer a tão sonhada taça com a camisa do Tottenham em um torneio internacional, contra um dos clubes mais tradicionais não só do futebol inglês, mas do futebol mundial: o Manchester United.

Son voltou a atuar no último domingo, na derrota para o Crystal Palace por 2 a 0, após se recuperar de uma lesão no pé que o tirou de ação por aproximadamente um mês. O sul-coreano buscará mais minutos em campo contra o Aston Villa, na próxima sexta-feira, em partida válida pela 37° rodada do Campeonato Inglês, para que ele possa se recondicionar fisicamente já visando a final da Liga Europa.

Apesar do retorno de Son, o técnico Ange Postecoglou não planeja acelerar o processo de recuperação de seu atacante devido à final da Liga Europa. Para o treinador, a força do coletivo terá mais impacto do que o brilho individual de determinados atletas.

"Tudo se resume em prepará-lo para jogar e então tomar uma decisão. Nada além disso" disse o treinador do Tottenham.