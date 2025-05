Facundo Bernal tem lesão confirmada e vira desfalque do Fluminense

INFORMAÇÃO: O volante Facundo Bernal deixou o campo na partida contra o Atlético-MG na noite de domingo (11/05) com dores na coxa esquerda. Os exames realizados nesta segunda-feira (12/05) apontaram lesão do adutor da coxa esquerda, grau três. O jogador já iniciou o tratamento no... pic.twitter.com/vPKuzgzamj

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 12, 2025

Bernal chegou ao Fluminense em julho de 2024. Neste ano, ele soma 18 partidas e uma assistência. Apesar de ser reserva, ele vinha recebendo oportunidades com o técnico Renato Gaúcho.

O Tricolor das Laranjeiras conta com outros quatro atletas para a posição. São eles: Martinelli, Hércules, Nonato e o jovem da base Wallace Davi.

A equipe carioca volta aos gramados nesta quarta-feira, contra a Unión Española, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rola às 19h (de Brasília), no Maracanã.