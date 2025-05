Santos publica vídeo de Neymar fazendo atividade com bola no CT Rei Pelé

O meia-atacante Neymar está cada vez mais perto de voltar a defender o Santos. Nesta segunda-feira, o clube publicou um vídeo do astro em suas redes sociais realizando uma atividade com bola no gramado do CT Rei Pelé.

O jogador está em tratamento de uma lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda e se encontra no período de transição física com a fisioterapia.