Tite conta detalhes após arritmia e alerta sobre La Paz: 'Vai dar problema'

Tite celebrou o retorno ao Flamengo, na vitória contra o Bahia, após sofrer uma arritmia no jogo da equipe em La Paz, na Bolívia, na semana passada. O treinador, porém, fez um alerta sobre atuar na altitude.

Dá para escrever um capítulo de livro. Pelo lado humano, o que todo mundo passou. O que o doutor passou. Eu sentia do doutor a responsabilidade, os cuidados, o diagnóstico. Ele queria saber o por que e ficava do meu lado a viagem toda. Meu filho pedi para ficar na minha frente e ele quis ficar atrás. Me senti cuidado por eles. Tomara que as pessoas deem ouvido à ciência. Está aí para que a gente possa usufruir dela humanamente. Jogar em La Paz é muito difícil. Não vou usar o termo desumano, mas te traz uma série de problemas muito fortes. Eu não gostaria de dizer isso, mas se não derem um intervalo de parar no primeiro e no segundo tempos, vai dar problema. Deu comigo e vai dar mais sério. Estou antecipando.