Palmeiras e Flamengo defendem revisão de Estaduais na CBF para 2025

A CBF tem a prerrogativa de decidir sozinha o calendário. Mas foi dada uma abertura para os clubes darem sugestões dentro da comissão. O presidente da confederação, Ednaldo Rodrigues, admitiu uma redução dos Estaduais - Carioca, Paulista e Gaúcho - se houver acordo entre clubes e federações. Os outros regionais já trabalham com menos datas.

A comissão de clubes é composta por Fortaleza, Fluminense, Atlético-GO, Internacional e São Paulo (Série A), Botafogo-SP e Coritiba (Série B), Volta Redonda (Série C) e ASA (Série D).

Mas Flamengo e Palmeiras participaram da reunião como convidados em julho. No encontro, eram buscadas alternativas para o calendário estrangulado de 2025 com um mês para o Mundial de Clubes.

Os dois clubes manifestaram defesa de uma revisão para reduzir jogos dos Estaduais dos times com calendário de Séries A e B. O Palmeiras entende que é necessária uma diminuição para benefício da saúde dos atletas e melhoria da qualidade do produto. Foi colocada a ideia de compensação financeira a clubes com perdas pelas mudanças nos Estaduais.

Por vídeo, o São Paulo não se posicionou, ficando neutro, mas, junto com o Palmeiras, se mostrou disposto a conversar com a Federação Paulista de Futebol para analisar a viabilidade da mudança. O Botafogo-SP foi contra.

Já o Flamengo também entende que há um gargalo de tabela para os times grandes. Uma das propostas discutida é de manter os Estaduais do mesmo tamanho, mas com menos jogos dos times com competições internacionais. Isto é, os grandes atuarem menos.