Jornal: Velório de Izquierdo terá duas horas para público se despedir

O velório de Juan Izquierdo, jogador do Nacional-URU, está previsto para acontecer nesta quinta-feira (29), às 10h (horário de Brasília). O zagueiro morreu às 21h38 (de Brasília) desta terça.

O que aconteceu

O corpo de Izquierdo será transferido para Montevidéu ainda nesta quarta-feira (28) através de um avião da Força Aérea do Uruguai.

Caso tudo ocorra dentro do previsto, o corpo será velado na sede social do Nacional às 10h desta quinta-feira, de acordo com informações do jornal Ovación, do El País do Uruguai.