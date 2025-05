Bate-bola com quem propõe uma SAF para o Corinthians

R: Por entenderem que podem ter uma exposição desnecessária em um mundo com uma comunicação e narrativa quase sempre enviesadas.Vou te dar um exemplo para melhor entendimento: quando a notícia saiu em julho do ano passado, não sei se por mera dificuldade interpretativa ou por má intenção, muitos "entenderam" que a compra do clube seria feita pelas Lojas Marisa, empresa fundada pelo Bernardo Goldfarb, avô do Marcelo, e controlada pela família do Marcelo até hoje.Imagine se uma empresa que tem como objeto o vestuário/moda, iria ter interesse em adquirir um clube de futebol. O sujeito precisa ter muita dificuldade em interpretar texto ou ser muito mal intencionado para ter tido este entendimento.É evidente que a atuação é exclusiva do Marcelo Goldfarb, em sua pessoa física, e não da família toda e muito menos da Marisa. O Marcelo tem menos de 1% de participação na Marisa atualmente e nunca fez parte do dia a dia da gestão.O Marcelo tem cerca de outros 30 negócios, onde ele tem percentuais mais altos do que ele tem na Marisa.Daí o desconforto dos outros três membros do grupo, que são igualmente interessados pela SAF em suas pessoas físicas, mas que suas famílias também carregam sobrenomes importantes e também são controladoras de empresas enormes e listadas em bolsa de valores. E no caso destes outros três, ainda há o agravante de trabalharem no dia a dia das empresas da família, ao contrário do Marcelo.

P: Por falar em narrativa enviezada, depois que a notícia foi dada, também foi dito por alguns que o Andrés Sanchez fazia parte deste grupo ou que de alguma forma estava por trás disso. O que dizer sobre isso?

R: Esta é ainda mais risível do que a que citei há pouco.Aliás, é impressionante como as pessoas levam as narrativas para aquilo que é conveniente a elas. Eu e o Marcelo ouvimos durante anos que nós tínhamos algum problema com o Andrés ou com o grupo político ao qual ele pertence, quando tratávamos de qualquer negociação com o SCCP que não acabava da forma que o torcedor esperava. Desde o Felipe goleiro há muitos anos, até o Paolo Guerrero mais adiante.Agora, como o conveniente para quem não quer a SAF é nos associar ao Andrés, buscam fotos de 15 anos atrás para credibilizar uma narrativa para lá de desonesta.A verdade é que nunca foi uma coisa nem outra. Nunca tivemos qualquer mínimo problema com o Andrés e tampouco ele tem qualquer tipo de envolvimento nesta inciativa de SAF.Temos grande respeito por quem está hoje e por todas as pessoas que já estiveram sentadas na cadeira de presidente do clube. Mas nenhum deles faz ou fará parte deste projeto.Aliás, um dos pontos desta SAF é a proibição por governança do grupo de que qualquer ex-dirigente do clube faça parte da inciativa, seja como parte do grupo controlador ou como executivo contratado.

P: E qual o seu papel nesta história, Bruno?

R: A OTB Sports, empresa de agenciamento a qual sou um dos donos junto com o Marcelo Goldfarb, foi contratada para conduzir as conversas com o clube. Fomos "mandatados" para tentar fazer o negócio acontecer.Aliás, esta é outra explicação importante. Falei há pouco sobre "interpretações" equivocadas ou mal intencionadas, e outra delas foi a de que a compra seria feita pela OTB Sports. Imagine se uma empresa de agenciamento de atletas, cujo seu valor de mercado, segundo nossa última avaliação independente, representa cerca de 1/6 da dívida do clube, seria capaz de adquirir um ativo como este.Isto sem falar em um claro e óbvio conflito de interesses.

P: A questão do conflito de interesses é um ponto que precisa ser abordado. Como o Marcelo Goldfarb faria para equilibrar a participação em uma empresa de agenciamento e a gestão do clube, sem gerar desconfiança por parte do torcedor?