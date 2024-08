Izquierdo superou grave lesão e cumpriu promessa ao avô antes de morrer

Aprendi muito a valorizar quando estou saudável. Isso parece normal, mas depois que você tem passar por uma situação como essa, você entende muito mais seus companheiros de equipe que estão lesionados. Foi um momento de tristeza, mas também de aprendizado e muito crescimento pessoal, que me permitiu ver a vida de uma maneira diferente Izquierdo, ao "El País"

Juan Izquierdo foi campeão com a camisa do Liverpool-URU Imagem: Alexandre Schneider/Getty Images

No ano seguinte, ele se transferiu ao Liverpool Montevideo e, em pouco tempo, ganhou status de titular da equipe.

O ano de 2023 foi marcante para Izquierdo, que viu o avô, um de seus maiores incentivadores, morrer. Mesmo diante da perda, ele continuou se destacando no elenco do técnico Jorge Bava.

O ano acabou com título inédito do Campeonato Uruguaio prometido ao avô — o jogador, inclusive, fez gol na final do "Intermedio", um dos torneios que faziam parte do Campeonato Uruguaio.