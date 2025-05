Pentacampeão Kleberson é novo comentarista do sportv e Premiere

O penacampeão Kleberson é o novo comentarista do Grupo Globo. O ex-volante trabalhará em transmissões do sportv (TV fechada) e do Premiere (canal por assinatura).

O que aconteceu

Kleberson fará sua estreia no dia 24 (sábado), na partida entre São Paulo e Mirassol pela 10ª rodada do Brasileirão. No dia seguinte, ele comentará o confronto entre Vitória e Santos.

O ex-jogador volta ao Grupo Globo após participar da cobertura da Copa do Mundo de 2022. Na ocasião, ele integrou o time do sportv, canal esportivo da TV fechada da emissora carioca.