Morte de Izquierdo é muito dolorosa e causa um desespero

Depois, aconteceram diversas fatalidades desse tipo, principalmente a partir dos anos 2000. Marc-Vivien Foé, da seleção de Camarões, depois de já ter jogado duas Copas do Mundo, sofreu um infarto fulminante aos 28 anos numa partida contra a Colômbia em 2003.

Logo no ano seguinte, o atacante húngaro Miklós Fehér, jogando pelo Benfica, passou mal durante um jogo contra o Vitória de Guimarães, caiu no chão e, no hospital, não resistiu a uma parada cardíaca. Aos 24 anos, Miklós Fehér faleceu e, em sua autópsia, foi diagnosticada miocardiopatia hipertrófica.

No mesmo ano de 2004, ocorreu a maior tragédia em nossos campos, exatamente no Morumbi, em um jogo entre São Paulo e São Caetano pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Serginho caiu e também faleceu, deixando todos naquela noite em choque, porque quem não estava no Morumbi assistiu a todo aquele desespero, aquela agonia pela TV, sem poder fazer nada e sem saber o que pensar.

Por tudo isso que já vimos acontecer, a morte do Izquierdo é muito dolorosa e causa um desespero ao pensar na dor dos seus familiares por perder um ente querido tão jovem e fazendo o seu trabalho, que é jogar futebol. O contexto todo dessa história é inaceitável na cabeça de quem é próximo, porque como explicar isso para alguém?

Bate um vazio tão grande dentro da gente, principalmente para quem é atleta profissional, para quem ainda joga ou para quem foi jogador de futebol, porque a gente se coloca no lugar da família. Que o amor conforte a dor dessa família e que ilumine as pessoas ao redor. O São Paulo esteve presente o tempo todo, dando total assistência aos familiares que vieram para cá acompanhar a evolução do caso. Meus sentimentos aos familiares, amigos, ao Nacional e a todos que estão sofrendo com essa perda.